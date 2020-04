2.729 nuovi positivi a fronte di 52.156 tamponi effettuati. E’ questo il dato di oggi relativo alla situazione Coronavirus in Italia. Numeri incoraggianti, ancora una volta, così come quelli dei guariti (2.723). Sono, però, ancora tantissimi i decessi, oggi 528. 102 pazienti in meno di ieri per quanto riguarda le persone in cura in terapia intensiva, il totale adesso è di 2.471. Il bilancio complessivo dell’Italia è adesso di: 183.957 contagiati, 24.648 morti e di 51.600 guariti.