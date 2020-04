Consueto aggiornamento della Protezione Civile sul Coronavirus in Italia. Questi i numeri di oggi espressi in conferenza stampa da Angelo Borrelli. Quasi 66.000 (65.705) tamponi e oltre 2.500 (2.563) guariti, record odierno su entrambi i fronti. I nuovi positivi sono invece 3.493, che portano i malati ad un totale di 172.434. Non tende ad abbassarsi invece il numero dei decessi, oggi di 575. Calano di 124 i pazienti in terapia intensiva.