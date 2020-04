Coronavirus e ‘fase 2’: Serie A, quando si torna in campo? Le previsioni

La Gazzetta si sbilancia . O comunque prova a farsi delle domande. Quella più frequente, in ambito calcistico, è ben nota: quando si dovrebbe tornare in campo? Le misure del lockdown imposte all’Italia stanno iniziando a produrre adesso gli effetti sperati e si inizia già a parlare di ‘fase 2’. Quando, al momento, è solo ipotizzabile, in quanto nessuno ha dato per certa alcuna data. Ma riaprire, seppur gradualmente, il nostro paese, vorrebbe dire anche provare a far ripartire i campionati.

“Quattro maggio sia”, scrive la rosea. Secondo il noto quotidiano sportivo, è tra poco meno di un mese che le squadre potrebbero tornare ad allenarsi. In questo lasso di tempo ci sarà la possibilità di debellare il virus negli ambienti calcistici, con controlli a tappeto e quotidiani. Poi, il periodo corretto per una mini preparazione che possa far tornare il corpo ad una condizione decente, e la ripresa: “Ripartendo il 24, il 31 maggio o il 7 giugno – si legge ancora – servirebbero sei settimane e mezzo (13 turni) per completare la Serie A. Si finirebbe fra l’inizio o la metà di luglio”.