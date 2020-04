Emre Can lancia qualche frecciata: “Sarri non mi ha mai dato una possibilità”

Una nuova vita al Borussia Dortmund. Il centrocampista Emre Can ha ritrovato fiducia in Germania dopo un momento di smarrimento, gli ultimi mesi con la maglia della Juventus non sono stati positivi. La causa principale è stato il rapporto con l’allenatore Maurizio Sarri che non è mai decollato, la conferma è arrivata dallo stesso calciatore sulle pagine della “Bild”.

“Sarri non mi ha mai dato una possibilità, ho vissuto momenti davvero difficili”. Stagione invece ottima con Allegri in panchina: “Ero un giocatore importante di una squadra che l’anno prima aveva vinto lo scudetto e giocava bene in Champions. Ad ogni modo, la Juve resta un bellissimo capitolo della mia carriera”.