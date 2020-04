“Gli chiesi la maglia, perdemmo 8-0. Ecco cosa fece negli spogliatoi”: Fabian Vargas e il retroscena su Messi

Stagione 2010-2011. Il Barcellona strapazzava l’Almeria in trasferta. Uno 0-8 con tripletta del fenomeno argentino Lionel Messi. E a ricordare un aneddoto relativo a quel triste ko è stato Fabian Vargas, all’epoca centrocampista dei biancorossi, in un’intervista al ‘Pais’ de Cali. Il colombiano ha raccontato di aver chiesto la maglia a Messi prima del fischio d’inizio, una casacca che sarebbe finita all‘asta per poter aiutare con il ricavato le persone coinvolte nelle alluvioni che in quel periodo avevano colpito la Colombia. Fabian Vargas uscì frustrato dal campo per via del risultato, dimenticandosi la promessa fatta con il 10 blaugrana. Ma Messi se ne ricordò bene, tant’è che andò a bussare alla porta dello spogliatoio dell’Almeria e consegnò al centrocampista avversario non soltanto la sua maglia, ma anche quelle di Xavi, Iniesta, Dani Alves, Piqué e Puyol. Tutte messe all’asta e valse fondi devoluti in beneficenza. Un piccolo gesto di un grande campione.