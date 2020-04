Galliani: “Ecco quando ho capito che col Milan era finita. Ho due rimpianti”. Poi l’aneddoto su Sergio Ramos

L’ex ad del Milan ed attualmente al Monza, Adriano Galliani, ha affrontato tanti argomenti nel corso di ‘QSVS’ su Telelombardia e Top Calcio 24: “Quando ho capito che il grande Milan era finito? Nell’estate del 2012 – riporta calciomercato.com – quando vendiamo Ibrahimovic e Thiago Silva. Dopo 8 anni stanno ancora giocando. Poi è stato bravissimo Allegri a tenerci in Champions per altri due anni, ma noi nel 2012 perdiamo i nostri big e vendiamo quei due. Quello è il momento in cui finisce la leggenda del Milan primo nel ranking europeo”.

“La foto di Tevez? Non sono matto, avevo tutto di lui. Non si è più fatta perché il mondo del calcio è fatto di tante cose. E’ andata così. Con lui credo avremmo vinto lo scudetto, magari non avremmo venduto sia Ibra che Thiago Silva. Io vedevo un attacco Ibrahimovic-Tevez e sognavo. Boccone più indigesto? Questo e mollare Roberto Baggio alla Juventus nel 1990. L’avevo preso. Cos’è successo? E’ andato alla Juve”.

“Ho visto Sergio Ramos con Piqué. Ancelotti stava lasciando il Real e volevo portarlo al Milan, lui va a cena con i dirigenti del Real e io mi trovo a tavola con Ramos, che si avvicina e mi chiede quanto guadagnava Thiago Silva al Milan. Gli dico e lui mi risponde: “E’ proprio quello che ho chiesto al mio presidente! Grazie”. E l’ha ottenuto. Qualche anno dopo ero a cena da Cipriani a Ibiza e c’era Sergio Ramos, vado a pagare e… aveva pagato lui!”.