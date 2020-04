“Higuain non vuole tornare? Non rientri, giocherà un altro”: dura presa di posizione contro l’attaccante

Paolo Di Canio, ospite a Sky Calcio Club, ha preso una posizione ferma nei confronti di Gonzalo Higuain, attaccante della Juventus che è al centro di un mistero negli ultimi giorni. L’argentino non vuole tornare in Italia, ma non si capisce il motivo. Queste le parole dell’ex centravanti della Lazio: “Se non vuole tornare non rientri. E’ chiaro che le sensibilità per ognuno di noi sono diverse, però si giocherebbe sotto controllo, come abbiamo detto del protocollo. Se non vuole tornare resta fuori e giocherà un altro“.