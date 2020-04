Juventus, Barzagli si racconta: dagli scherzi dei sudamericani al suo tiramisù che…non gli viene più

Una carriera intensa, vincente, quella di Andrea Barzagli. Un ultimo anno alla Juventus con uno scudetto e le lacrime al momento dei saluti. In diretta ai canali ufficiali bianconeri, nel format ‘A casa con la Juve’, l’ex numero 15 bianconero ha raccontato di come fosse preso di mira dai sudamericani presenti in rosa: “L’anno scorso i sudamericani mi hanno fatto molti scherzi. Una volta mi sono ritrovato la macchina tutta incelofanata e piena di coriandoli attaccati. Ci sono voluti 5 lavaggi per ripulirla. Io cazzeggiavo con loro e mi prestavo”.

Barzagli e la cucina, un rapporto di amore e odio: “Non so cucinare. Faccio cose semplici, come quando avevo 20 anni che sono andato lontano da casa. Ero famoso per il tiramisù ed è un anno che non mi viene più, non mi si monta la crema”.