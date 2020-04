Juventus, è caccia al dopo-Higuain: da Milik a Icardi, tutti i nomi per sostituire il Pipita

Sembra essere giunta al capolinea l’avventura con la maglia della Juventus per Gonzalo Higuain. Ha fatto molto discutere la ‘fuga’ in Argentina del Pipita, l’attaccante ha deciso di andare via dall’Italia per due motivi: la malattia della madre e l’emergenza Coronavirus. Adesso è andato in scena un vero e proprio giallo, il calciatore non vorrebbe tornare nemmeno per la ripresa degli allenamenti e del campionato. La Juventus deve sbrigarsi per garantire la quarantena di 14 giorni ed essere quindi a disposizione di Sarri per il 4 maggio. Il ritorno di Higuain è fondamentale per il rush finale di stagione, considerando che si giocherà ogni tre giorni e poi per tentare anche la rimonta in Champions League.

Ma comunque qualcosa si è rotto. In ogni caso. Sembra da escludere dunque, una conferma per la prossima stagione, addirittura si è parlato di rescissione del contratto. Ma quest’ultima soluzione solo in caso di mancato ritorno in Italia. E la Juventus si è già messa a caccia del sostituto. Il primo nome che è circolato è quello di Milik, l’arrivo dal Napoli potrebbe essere un affare anche dal punto di vista economico. Ma il vero nome sembra quello di Mauro Icardi. L’argentino è un vecchio pallino bianconero ed entro i prossimi mesi la trattativa potrebbe andare in porto. Il Psg dovrebbe riscattarlo dall’Inter e poi girarlo alla Juventus in cambio di qualche contropartita oppure scambio alla pari come con il centrocampista Pjanic. Circola anche un altro nome, ma che sembra solo una suggestione: Kane. Il calciatore del Tottenham è sicuramente un calciatore incredibile ma la trattativa è proibitiva da un punto di vista economico. Infine l’ultimo nome è quello di Benzema del Real Madrid.