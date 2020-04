Juventus, i retroscena di Moggi: “Del Piero era già del Parma, Buffon e Thuram presi in mezza giornata”

Luciano Moggi, ex dirigente della Juventus, ha raccontato alcuni retroscena sui campioni portati alla Juventus. Il sito ‘ilbianconero.com’ ha lanciato un sondaggio per comporre ‘La Juve del Millennio’ e molti calciatori entrati a far parte della formazione sono arrivati nell’era Moggi. Un 4-3-3 formato da: Buffon, Thuram, Barzagli-Chiellini, Zambrotta; Pirlo, Davids, Zidane; Nedved, Trezeguet e Del Piero. In panchina: Marcello Lippi. Un Nedved atipico, da esterno d’attacco ma soprattutto un Del Piero protagonista di un retroscena di mercato raccontato da Moggi: “Quando sono arrivato alla Juventus, Alex era già stato praticamente ceduto. Boniperti si era accordato con il Parma. Sono stato io a convincerlo a rimanere”. E visti i risultati ha fatto decisamente bene.

Su Buffon e Thuram: “Per portarli alla Juve ci impiegai mezza giornata”. Infine Zambrotta: “Era una mezza punta, l’abbiamo preso dal Bari spostandolo sulla fascia. E mi pare abbia fatto molto bene, anche lui è un campione del mondo. La valutazione non era quella di un grande giocatore perché ancora giovane, l’ho pagato circa 2/3 miliardi”.