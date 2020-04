Neymar, la clamorosa rivelazione dell’agente: “ho incontrato la Juve a Torino”

L’attaccante Neymar è stato un grande obiettivo della Juventus e per il futuro non è da escludere un ritorno di fiamma. Il brasiliano è uno dei migliori attaccanti al mondo ed ovviamente non mancano le pretendenti. La conferma è arrivata direttamente dall’ex agente Wagner Ribeiro a ESPN.

“In passato sono stato a Madrid diverse volte perché Florentino aveva il sogno di prendere Neymar. L’anno scorso, a maggio, sono stato nel suo ufficio e mi ha confessato di avere ancora vivo il sogno di portarlo a Madrid. Prima che Neymar si trasferisse a Barcellona ricevetti offerte da Chelsea, Bayern Monaco e Juventus: con i bianconeri ebbi anche un incontro a Torino. E’ un giocatore unico, per me è meglio di Messi e Cristiano Ronaldo: non l’ho mai visto giocare male”.