Ligue 1, il presidente: “concludere la stagione con i playoff”

La Francia ha annunciato la chiusura della Ligue 1, il rischio è troppo alto a causa dell’emergenza Coronavirus. Nel frattempo è arrivata una proposta del Lione Jean-Michel Aulas: “Ho letto ciò che ha detto la UEFA. La Federazione vuole che le competizioni finiscano entro agosto, offrendo anche l’opportunità di finire la stagione cambiando il formato delle competizioni”.

“Quindi credo che ci sia un modo alternativo per finire questa stagione: una serie di playoff per la parte alta e quella bassa della classifica che potrebbe andare in scena ad agosto o anche a luglio a porte chiuse” ha detto Aulas a L’Equipe. “Non dobbiamo avere fretta, ma credo che con queste regole sulla riduzione della quarantena forse c’è ancora modo di finire la stagione”.