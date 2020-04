Olanda, la decisione su scudetto, retrocessioni e piazzamenti coppe: beffa Ajax

E’ arrivata l’ufficialità: in Olanda non verrà assegnato lo scudetto e le retrocessioni sono state bloccate. Lo ha deciso l’Eredivisie che, dopo aver deciso di chiudere anzitempo la stagione, ha decretato i verdetti. Beffa Ajax, che non potrà godere del primato nonostante gli otto punti sull’Az Alkmaar secondo. Per quanto riguarda i piazzamenti nelle coppe europee, invece, si terrà conto della classifica al termine dell’interruzione. Quindi l’Ajax accede agli spareggi, l’Az giocherà due turni playoff, il Feyenoord andrà ai gironi di Europa League mentre PSV e Willem II sono qualificate per il secondo turno di Europa League.