Preziosi punge Lotito: “Vuole lo scudetto? E’ normale, forse non gli ricapiterà più”

Il presidente del Genoa Enrico Preziosi dice la sua sull’emergenza Coronavirus e sull’eventuale ripresa dei campionati. Lui è tra coloro che vorrebbe il torneo concluso già da ora. In un’intervista a CalcioToday, ha espresso il suo pensiero pungendo anche Lotito.

“Io vivo a Desenzano, in provincia di Brescia, una zona devastata dal virus. Ogni giorno si contano tanti morti, una tragedia. Per quanto riguarda le mie aziende, ho dovuto chiudere oltre 400 negozi e le attività che ho in Cina sono bloccate. Sinceramente non riesco a pensare al campionato con tutti questi morti che ogni giorno si registriamo, soprattutto qui al Nord. Ma come si fa? Se poi, come credo, si giocasse a porte chiuse, avrebbe ancora meno senso. Da quello che percepisco i tifosi non hanno tutta questa voglia di calcio in un momento così difficile”.

“Qualcuno voleva riprendere subito con gli allenamenti? Se si riferisce a Lotito, la sua insistenza è dovuta al fatto di lottare per lo scudetto, un’occasione che forse non gli ricapiterà più, ma la salute viene prima di tutto. Mi hanno lasciato perplesso le parole del ds biancoceleste Tare, secondo cui bisogna giocare per rispetto dei morti”.