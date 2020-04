“Scovammo un argentino per il Catania, ma costava troppo”: i rimpianti di Montella, da Dybala a Gomez

Il calcio, si sa, è fatto anche di rimpianti. Intervistato da ‘La Gazzetta dello Sport’ e da ‘Sky Sport’, Vincenzo Montella ha rivelato alcuni retroscena in tal senso. I due episodi sono legati a Paulo Dybala e Alejandro Gomez: “Lo Monaco mi disse che aveva trovato in Argentina un giocatore con le mie caratteristiche. Purtroppo costava già tanto e non siamo riusciti a comprarlo ai tempi del Catania. Era Dybala“. Poi rivela alla ‘Rosea’: “Provai a prendere Gomez sia con la Fiorentina che col Milan, anche prima che arrivasse all’Atalanta. L’ho sempre stimato. Rispetto ai miei tempi, quando era giovane e cercava poco la porta, è più istintivo e copre il campo alla perfezione. Geniale l’idea di Gasperini di spostarlo al centro”. Insomma, Montella ha questi due rimpianti. Chissà che non riesca ad allenarli più avanti.