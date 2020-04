Stipendi: “Calciatori? Persa occasione, ma di fronte al Dio denaro vanno fuori di testa. Solo uno ha rinunciato…”

“I calciatori hanno perso un’occasione per dimostrare solidarietà. Non hanno bisogno di un mese di stipendio per vivere. Di fronte al Dio denaro molti perdono la testa. Un solo giocatore ho visto rinunciare ai soldi: Weah per venire al Milan. Alcuni sanno come comportarsi, altri non rinuncerebbero mai a nulla”. A parlare così, ai microfoni di TMW Radio, è Ariedo Braida.

Poi la discussione si sposta su Lautaro, Messi e il Milan: “So che Lautaro piace molto al Barcellona. Hanno molte risorse e se lo ritengono un profilo giusto lo prendono! Vi assicuro che piace molto. E con Messi hanno molte cose in comune…. Messi sta troppo bene al#Barcellona, sta benissimo lì insieme alla sua famiglia. Da quando ha 14 anni è in Spagna, non è a fine carriera, non credo abbia intenzione di andarsene. Milan? Posso dire soltanto che Ragnick è una figura di tutto rispetto. Può essere un innovatore, ha lavorato bene in Germania. Ma se devi vincere la musica cambia”.