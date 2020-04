“Icardi? Belfodil è molto più forte. Non sempre il migliore va più lontano”: Taider azzera l’argentino

Un breve passaggio in nerazzurro, oggi è apprezzatissimo in MLS. Saphir Taider, centrocampista algerino, si è raccontato ai microfoni di ‘Passione Inter’. Si parte dal Coronavirus: “Io sto bene per fortuna. La situazione è un po’ la stessa che c’è nella maggior parte dei paesi: restiamo chiusi in casa, ascoltando le notizie e gli aggiornamenti che arrivano”. E’ stato il Bologna a portarlo in Italia: “Ho un ricordo davvero molto bello di Bologna, ho fatto sette stagioni lì arrivando a soli 18 anni. Ho avuto anche la fortuna di giocare partite importanti con uno stadio come San Siro pieno, non è una fortuna capitata a tutti! Poi ho imparato un’altra lingua ed un’altra cultura: il fatto di essere arrivato da voi così giovane, mi ha fatto crescere in fretta”.

Ora negli USA è allenato da Thierry Henry: “Per il nostro campionato e per la nostra città è una cosa incredibile. Poi per me è ancora più facile con lui perché parla francese e conosce l’ambiente, il campionato. E’ stato un grandissimo calciatore. Con lui mi trovo benissimo, anche a livello umano. Siamo cresciuti alla stessa maniera, da un quartiere povero dove non avevamo niente. Ci dà tanti consigli come calciatori ma anche a livello umano”.

Oggi Taider è affermato nel campionato statunitense: “La cosa che mi piace è che il gioco è molto meno tattico. Puoi avere molte occasioni nel corso di una partita, le partite finiscono 5-3, 7-2… Non si giocano partite dove una squadra non fa vedere mai la palla all’altra. C’è un gioco sempre aperto e come centrocampista mi diverto molto ed in due anni ho fatto 20 gol e 20 assist. In Italia magari ci sono giocatori più forti, ma con gli spazi aperti le occasioni le devi creare e come centrocampista hai spazio per farlo e fare anche tanti goal”.

Poi si parla di Inter e Taider stronca Icardi: “Non lo dico perché sono un suo connazionale, ma penso che Belfodil avesse e tutt’ora abbia molte più qualità di Icardi dal punto di vista tecnico e fisico. Poi all’Inter hanno fatto una scelta diversa, non so perché, ma sai nel calcio non conta soltanto il campo. Per me Belfodil anche oggi che gioca in Germania è molto più forte di Mauro. E non si può parlare nemmeno di eventuali problemi di testa, perché lui è molto forte anche mentalmente. Ma nel calcio non sempre il migliore va più lontano. Poi certo, Icardi ha fatto cose incredibili con l’Inter”.