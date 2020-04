Torino, Cairo sta con Rezza: “impossibile riprendere il campionato”

La spaccatura in Serie A sulla ripresa dei campionati è sempre più evidente. Le dichiarazioni di Rezza hanno scatenato il caso, il Direttore del Dipartimento di Malattie Infettive dell’Iss ha confermato tutte le difficoltà di ritornare in campo. Il parere della Lazio è completamente opposto, i biancocelesti hanno utilizzato parole durissime, e spingono per la ripresa.

Il presidente del Torino Cairo, invece continua sulla sua linea come dichiarato ai microfoni dell’Ansa. “Ha ragione il professor Rezza, riprendere a giocare il campionato a fine maggio è impossibile. Oggi ha parlato un uomo di scienza, e ha detto una cosa che io sostengo da tempo semplicemente perché ho una certa dimestichezza con i numeri. Con la situazione attuale, non esiste pensare a giocare tra un mese e mezzo. Purtroppo. E sottolineo il purtroppo, visto che oltre al Torino ho la Gazzetta dello Sport e dunque avrei interesse a che si riprendesse, per motivi evidenti”.