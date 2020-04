Lazio, durissima risposta a Rezza: “il tifo dà alla testa, trovi un vaccino”

Giovanni Rezza, direttore del dipartimento di Malattie Infettive dell’Istituto Superiore di Sanità, durante il consueto bollettino sull’emergenza Coronavirus si è sbilanciato in senso negativo sulla ripresa dei campionati di calcio, in più in modo ironico ha dichiarato: “Io sono romanista, quindi manderei tutto a monte…”.

Le frasi hanno fatto infuriare principalmente i tifosi biancocelesti e portato ad una risposta ufficiale da parte della Lazio, attraverso il responsabile della comunicazione Arturo Diaconale, come riporta la ‘Gazzetta dello Sport. “Le parole di Rezza? Alle volte il tifo colpisce anche gli scienziati e dà alla testa… Scienziati che sarebbero molto più utili se invece di occuparsi di queste cose trovassero un modo per fronteggiare efficacemente il virus. Gli scienziati facciano gli scienziati e non i tifosi.E sarebbe davvero auspicabile che, invece di alimentare polemiche calcistiche di cui non si sente il bisogno, si dedicasse ogni energia alla ricerca di una cura o di un vaccino che possa arrestare il contagio”.