Il calcio piange l’ex portiere di Serie A: “stavi poco bene, ma hai lottato come sempre” [NOME e DETTAGLI]

Un altro lutto ha colpito il mondo del calcio. E’ morto ad Arezzo all’età di 73 anni l’ex portiere Aldo Nardin: era malato da tempo. Aveva iniziato la carriera nell’Arezzo, nel 1971/1972 l’esordio in Serie A con la maglia del Varese contro il Milan mentre nell’anno successivo diventa il portiere del Napoli. Scende in Serie B per guidare i pali della Ternana, gioca tutte le partite e ottiene la promozione in Serie A. Prosegue la carriera con Lecce, Lazio, Foggia e Civitavecchia. La notizia è stata confermata dal figlio, attraverso un post pubblicato su Facebook.

“Stavi poco bene da tempo ma hai lottato come sempre, fino all’ultimo, dimostrando ancora una volta tutta la tua forza, un ulteriore insegnamento che hai voluto dare a me e a tutta la famiglia. Ti porterò sempre nel cuore per tutto quello che mi hai dato e mi darai. Ciao Babbo”.