Caso nel calcio, ricorso contro l’omologazione del risultato: “sono state violate le regole, è uno scandalo”

Lo Stoccarda è in netto calo dopo aver fatto la voce grossa in Bundesliga, adesso si trova in seconda divisione. Nel primo match successivo alla sospensione del campionato il club tedesco ha perso con il Wehen (penultimo prima del fischio d’inizio) per il gol segnato, al 97′, da Tietz su rigore, lo Stoccarda è sceso dal secondo al terzo posto.

Lo Stoccarda però non ci sta e minaccia battaglia come confermato anche dall’estero e dal kicker.de. Il club ha presentato ricorso contro l’omologazione del risultato. Il motivo? Il silenzio dello stadio. Ecco quanto riportato anche da ‘La Gazzetta dello Sport’. In pieno recupero Chato, del Wehen, salta in area di rigore avversaria insieme ad Al Ghaddioui dello Stoccarda per colpire il pallone di testa. L’azione continua, ma l’arbitro viene richiamato al Var per un presunto tocco di mano del difensore.

Si sente nettamente la voce dell’arbitro: “Non vedo nulla da queste immagini. Hai una visuale chiara? Hai un’immagine laterale? Da dietro? Da davanti?”. Le risposte dell’addetto al Var non sono entrate nel microfono. “Io da queste immagini non riscontro il fallo di mano – continua Stegemann -. Non capisco se c’è il contatto fra il braccio e il pallone oppure no”. Il rigore viene comunque fischiato. Sven Mislintat, direttore sportivo dello Stoccarda ha spiegato il motivo del ricorso: “l’operato dell’arbitro in occasione del gol decisivo non rispetta le regole e ha evidente effetto sul risultato finale. Per noi è uno scandalo”. La Dfb ha sottolineato però che l’assegnazione del rigore è corretta.