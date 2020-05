“Ho chiamato Lautaro, ecco cosa gli ho detto”: Aguero chiude la polemica

Un video di Aguero ha scatenato diverse reazioni. Il calciatore del Manchester City ha scherzato sul calciatore dell’Inter, Lautaro Martinez. Un tifoso del Racing Avellaneda ha punzecchiato il Kun che ha risposto così: “Deve ancora segnare 50 gol in nazionale, poi vedremo”.

Dopo qualche giorno ha deciso di tornare sull’argomento sul suo canale Twitch. “Ho visto il video e il modo in cui è stato commentato lo ha rovinato. Perché non mettono anche quando parlo di Lautaro? Perché non mettono quando dico che se lui decide di farlo allora può raggiungere la quota dei 50 gol e superarla anche, visto che è un buon attaccante e che mi piace? Perché non mettono queste cose? Bisognerebbe chiederglielo”. E ancora: “Stai cercando polemiche? Non le troverai, perché non le sto facendo. Non troverai nulla. Lautaro sa chi sono, poco fa gli stavo parlando e glielo ho detto chiaramente: ‘Lauta, non credere a queste cose, perché non è così'”.