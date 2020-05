Viola la quarantena e si autosospende, l’allenatore rivela: “Non sono stato d’esempio”

In Bundesliga, il cui campionato è pronto a ripartire, i club sono stati costretti a una sorta di ritiro-quarantena di una settimana prima di ricominciare il torneo. Ma l’allenatore dell’Augsburg, Heiko Herrlich, ha violato la regola, andando a fare la spesa senza permesso. Poi, resosi conto dell’errore, ha deciso di autosospendersi pubblicando un comunicato. “Ho fatto un errore lasciando l’albergo. Anche se ho seguito tutte le misure di igiene all’uscita e al mio rientro, non sono stato d’esempio per la mia squadra e il pubblico. Sarò quindi coerente e pagherò il mio errore. A causa di questa cattiva condotta, non guiderò l’allenamento e non sarò in panchina sabato contro il Wolfsburg”.