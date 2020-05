In Bielorussia il campionato è continuato durante la pandemia, anche se la presenza sugli spalti è andata via via scemando. Ora però la Federcalcio ha dovuto fare i conti con la possibile positività al Coronavirus di alcuni atleti di due squadre (Minsk in prima divisione e Arsenal Dzerzhinsk in seconda) e, di conseguenza, ha deciso di rinviare due partite del prossimo weekend: Minsk-Neman Grodno e Lokomotiv Gomel-Arsenal Dzerzhinsk.