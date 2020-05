Le notizie del giorno – Grave lutto nel calcio italiano, irruzione della polizia e il fallimento di un club

Le notizie del giorno – Il centrocampista della Sampdoria Jakub Jankto è stato intervistato da ČTK in merito all’emergenza Coronavirus, raccontando la propria esperienza: “Sono stato rinchiuso in quarantena per due mesi, non è facile ed essere rinchiusi per due mesi a casa con un figlio di 11 mesi non è la cosa migliore, specialmente quando i suoi denti iniziano a crescere. Ma è sicuramente una situazione migliore rispetto ad alcuni che sono rinchiusi da soli. Oppure rispetto a quelli che sono infetti e hanno seri problemi. Siamo in buona salute e questa è probabilmente la cosa più importante. Se tornassimo in Repubblica Ceca dovremmo rimanere in quarantena per 14 giorni. Qui non è ancora noto se ricomincerà e quando ricomincerà”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO)

Clamorosi retroscena rivelati dall’ex calciatore Igor Jovicevic. Acquistati nel 1991 dal Real Madrid e pagato 1 milione di dollari alla Dinamo Zagabria, nel contratto venne inserita una particolare clausola: quando il giocatore sarebbe stato schierato in prima squadra, i blancos avrebbero dovuto pagare altri cinque milioni. Ecco perché il centrocampista fu affidato alla squadra B, il Castilla, allenata da Rafa Benitez. Di quella compagine facevano parte anche Guti e Raul, ma Jovicevi si mise in mostra, attirando su di sé le attenzione di alcuni club europei. Tra tutte sembrò spuntarla l’Hellas Verona, come racconta l’ex calciatore ad ‘AS’: “Avevo 17 anni. Il mio ammiratore era Del Bosque, e mi disse che mi avevano tenuto sotto controllo per molto tempo. Venivo dal secondo posto agli Europei Under 17, ed ero stato eletto come miglior giocatore della competizione. Avevo ricevuto delle offerte ed ero a Verona in un hotel in attesa di finalizzare il contratto con quel club, e ad un certo punto vedo entrare una squadra… Riconosco Radomic Antic, possa riposare in pace. Era il Real Madrid, erano lì per giocare un torneo. Conoscevo Prosinecki e chiacchieravo con lui, con Antic e con un vicepresidente, il signor Zapata. Mi hanno proposto di tornare con loro in Spagna. Sono andato, ho giocato un paio di partite con un altro nome e sono stato nascosto in incognito in un hotel, fin quando un giornalista mi ha scoperto. Alla fine il trasferimento è stato ufficializzato e ho firmato un contratto per cinque anni”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Andrea Rinaldi non ce l’ha fatta. Il giovane talento dell’Atalanta, che in questa stagione ha vestito la maglia del Legnano, perso la battaglia contro l’aneurisma cerebrale che l’aveva colpito nei giorni scorsi. A comunicare la prematura scomparsa è stato il Legnano attraverso una nota ufficiale. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Un altro importante club è fallito. Stiamo parlando della squadra di Super League Tianjin Tianhai che ha dovuto fare i conti con gravissimi problemi dal punto di vista finanziario, farà richiesta di bancarotta. Nel dettaglio, secondo quanto riporta Beijing News i dirigenti hanno chiesto di ritirare il club dal campionato, ricordiamo che il torneo in Cina non è ancora partito a causa dell’emergenza Coronavirus. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Sono arrivate notizie importanti sulla ripresa in Serie A, oggi è arrivato l’ok per il ritorno in campo per gli allenamenti di gruppo a partire dal 18 maggio. Aggiornamenti anche dall’Austria. Controllo a sorpresa della polizia durante gli allenamenti del Lask di Linz, squadra che guida la classifica della Bundesliga austriaca di calcio. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO)