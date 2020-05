Coronavirus, il comunicato del Cagliari: i risultati dei test sanitari

Anche i calciatori del Cagliari sono stati sottoposti a test sanitari dopo il Coronavirus ed in vista della ripresa della preparazione di gruppo ed eventualmente del campionato. Ecco il comunicato ufficiale pubblicato sul sito del club sardo. “Il Cagliari Calcio comunica che i test molecolari e sierologici, svolti nella giornata di ieri, hanno dato tutti esito negativo al Covid-19 per tutte le persone coinvolte. I test sono stati effettuati nel Centro sportivo di Assemini dal personale sanitario dell’Ats Sardegna. Lo screening medico dei calciatori proseguirà con le visite cardiologiche presso il centro Korian di Quartu Sant’Elena in programma a partire da oggi”.