Corriere dello Sport: “E’ fatta per Icardi al PSG, all’Inter 60 milioni di euro”

Icardi al Paris Saint Germain per 60 milioni di euro. Il Corriere dello Sport oggi in edicola dà per conclusa l’operazione che vedrebbe il centravanti argentino accasarsi definitivamente ai francesi. Come si legge sul quotidiano romano, pare che il passaggio si stia perfezionando in queste ore. Leonardo avrebbe fatto leggermente abbassare le pretese dei nerazzurri, che dai 70 milioni iniziali sono scese a 60-65 più bonus. Lo stop della Ligue 1 ha permesso al club parigino di ragionare con più calma in merito all’operazione e per oggi sono attesi importanti sviluppi.