Del Piero torna a casa: “Grazie a tutti, mi sento molto meglio”. E Marchisio commenta…

Piccola disavventura per l’ex capitano della Juventus Alessandro Del Piero, due giorni fa ricoverato in ospedale per una colica renale. Già tutto risolto, è stato lo stesso Del Piero a postare un video su Instagram in cui comunica di essere tornato a casa: “Grazie a tutti per i gentili messaggi. Mi sento molto meglio”, ha scritto. Tra i commenti, quello ironico di Claudio Marchisio: “Se hai bisogno ti passo a prendere”.