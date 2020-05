FIFA, la nuova proposta per le Nazionali: si pensa ad una maxi finestra di due mesi [DETTAGLI]

Con le incertezze sulla ripresa, tra campionati pronti a ripartire ed altri in totale confusione, oltre ai club bisognerebbe pensare anche alle Nazionali, già ‘penalizzate’ dal rinvio di Euro 2020 alla prossima estate. Ma, come rivela il Daily Mail, la FIFA starebbe proprio immaginando una sorta di maxi finestra per gli incontri delle varie selezioni in maniera tale da dedicare più spazio ai campionati il prossimo anno. “La FIFA – riporta calcioefinanza – avrebbe lanciato la proposta di organizzare una lunga pausa internazionale, tra i mesi di novembre e dicembre 2020, al fine di consentire alle Nazionali di disputare fino a otto incontri”.

Con il periodo settembre-ottobre (di norma dedicato alle nazionali) che potrebbe corrispondere alla ripartenza della nuova stagione dei vari campionati, l’idea dell’organo mondiale per offrire un unico spazio alle selezioni a fine 2020 e dedicarsi interamente – o quasi – ai club nel 2021.