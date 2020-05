“Il gol di Turone è uno dei più grandi scandali del calcio. Vedrei bene Neymar alla Roma”: ancora Falcao

Nell’intervista concessa oggi al Corriere dello Sport, l’ex campione brasiliano della Roma, Paulo Roberto Falcao, è tornato anche ad un episodio della sfida scudetto contro la Juventus nel 1981: “Il gol di Turone fu uno dei più grandi scandali nella storia del calcio. Dopo 39 anni nessuno mi ha spiegato di chi fosse il fuorigioco. Non era mio e non era di Turone, non mi do ancora pace”.

E sulla Roma attuale lancia la bomba: “È difficile giudicare la squadra di oggi. Mi piacerebbe però che prendesse Neymar: per i miei colori punto sempre al top, non a giocatori qualsiasi”.