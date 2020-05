Juventus, clamoroso retroscena: “lite nello spogliatoio, scontro tra Cristiano Ronaldo e un compagno”

Emerge un clamoroso retroscena sulla Juventus e svelato direttamente dalla Spagna. Sarebbe andata in scena una lite furiosa nello spogliatoio dei bianconeri tra Cristiano Ronaldo e Medhi Benatia. Secondo quanto riportato da Don Diario l’episodio risale all’estate del 2018, poco dopo l’arrivo del portoghese in Italia. Ad infiammare l’ambiente sarebbe stato il calcio di rigore concesso ai Blancos nel ritorno dei quarti di finale di Champions League, per un fallo del difensore su Vazquez e con il conseguente rigore trasformato proprio da Ronaldo.

La conversazione è salita di tono ed il portoghese si sarebbe innervosito dei continui attacchi al Real Madrid, accusato di vincere grazie agli arbitri. Come scrive il sito Ronaldo era convinto che la qualificazione fosse meritata ed il penalty giustamente concesso. Sarebbe nata una discussione tra i due.