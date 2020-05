Lazio-Cagliari, Simone Inzaghi fa la formazione su Instagram: Lukaku non riesce a giocare nemmeno stavolta

In tempi di social succede anche questo. Curiosa l’iniziativa di Simone Inzaghi. Post su Instagram per decidere la formazione: “Chi commenta per primo sarà titolare”. Immobile scrive subito “Eccomi mister”. Tra gli ultimi a rispondere Caicedo che amaramente commenta “Qui in Ecuador non prende manco la connessione”. Ma ultimissimo è Jordan Lukaku, che per tenere fede al suo stato di perennemente infortunato scrive amareggiato: “Niente, ci ho provato ma si è rotto pure il cellulare”. E allora l’undici che ne viene fuori è il solito e viaggia alla grande. Il Cagliari oppone una timida resistenza fino al 20′, poi crolla. Ad aprire le marcature è Luis Alberto che beffa Cragno con un tiro dalla distanza. Il portiere dei sardi, tornato tra i pali, per non essere da meno rispetto a Rafael e Zenga che nella scorsa giornata avevano compiuto due errori, si adegua.

Nella ripresa Inzaghi “rischia” facendo turnover. Fuori l’autore del gol, oltre a Milinkovic-Savic e Acerbi. Chi non riposa mai è Ciro Immobile. Il bomber della Lazio infila in diagonale il 2-0. E festeggia in modo social. Storia su Instagram in cui balla vicino alla bandierina. In serata attesa l’esibizione di coppia, insieme alla moglie Jessica. Inzaghi si rilassa e per una volta nella sua vita segue il finale di gara seduto in panchina (e c’è chi giura che al 90′ avesse ancora la voce). Ad “arrotondare” il punteggio ci pensa una doppietta di Jony, entrato al posto di Milinkovic, e non proprio in forma.