Lutto nel mondo del calcio, in particolar modo quello francese. Si è infatti spento all’età di 72 anni l’ex calciatore Jacques Crevoisier, colpito da un attacco cardiaco che l’ha portato all’infarto. Dopo la carriera in campo perlopiù nel suo paese natale, ha lavorato al Liverpool come vice-allenatore dal 2000 al 2005 ed ha ricoperto anche diversi ruoli nel Sochaux. Era commentatore per l’emittente Canal Plus, seguiva la Premier League.