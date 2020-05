Lutto nel mondo del calcio: morto ex centrocampista, giocò con Cristiano Ronaldo [NOME e DETTAGLI]

Altro lutto nel mondo del calcio. Addio a Mauricio Hanuch, ex centrocampista argentino. Aveva 43 anni e combatteva contro un cancro allo stomaco. Negli ultimi giorni era stato ricoverato in ospedale per problemi al fegato e al rene. ‘El Turco’, questo il suo soprannome, era stato compagno di Cristiano Ronaldo allo Sporting Lisbona nella stagione 2002/2003. In carriera vestì anche le maglie di Platense e Nueva Chicago.

Por cada Leão que cair, outro se levantará 🙏 O Sporting CP manifesta o seu pesar pela morte de Maurício Hanuch, ex-jogador que faleceu hoje, aos 43 anos, vítima de doença prolongada.

