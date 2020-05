Il Manchester United si infuria, scontro con Football Manager: il motivo

Il Manchester United contro Football Manager. Il club inglese si scontra con il noto videogioco manageriale. Motivo? L’utilizzo improprio del marchio. A rivelarlo è il Guardian. La dirigenza dei Red Devils avrebbe ricorso per vie legali contro SEGA Publishing e Sports Interactive. Per l’esattezza, violazione del marchio societario con l’ampio utilizzo del nome del club all’interno di Football Manager 2020 e Football Manager Touch. Infatti, anche se il logo non è quello originale, è il nome ad essere usato spesso.

In risposta a questo, è arrivato il comunicato congiunto di Sega Publishing e Sports Interactive: “E’ un riferimento legittimo alla squadra del Manchester United in un contesto calcistico, ed è stato utilizzato nei precedenti capitoli di Football Manager e Championship Manager dal 1992 senza alcuna contestazione da parte del richiedente”.