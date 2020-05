“Mi seguivano Barcellona e Juve, poi mi ruppi le ginocchia e passai anni d’inferno”: i rimpianti dell’ex Parma

Qualche sogno diventa realtà, altri rimangono tali. Lo sa bene Fabiano Santacroce, ex difensore di Parma e Napoli (oggi alla Virtus Verona in Serie C). Ha raggiunto la Nazionale Italiana, si è imposto da giovanissimo nel calcio italiano, arrivando presto in Serie A. Ai microfoni di ‘TuttoNapoli’ ha raccontato che da giovane aveva occhi importanti addosso: “La Juventus mi seguiva da quando stavo a Brescia, prima di approdare al Napoli, c’erano stati contatti. Poi il Barcellona: Guardiola mi venne a vedere al San Paolo in una partita. C’erano ottimi presupposti per la mia carriera”.