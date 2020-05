“L’U.C. Sampdoria comunica che i quattro calciatori, precedentemente risultati positivi al Coronavirus-COVID-19, sono stati sottoposti come da prassi ai due tamponi ravvicinati e sono al momento risultati negativi“. E’ questo il comunicato ufficiale pubblicato dalla Sampdoria, arrivano buone notizie in casa blucerchiata in vista delle ripresa della preparazione di gruppo, prevista per la giornata di lunedì.