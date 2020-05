Renzi: “Se il calcio non riparte a giugno non ha senso che lo faccia ad ottobre”

“Se non si riparte a giugno, per la paura del contagio, allora non si può fare neanche ad ottobre. Che differenza c’è?”: il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, continua a ribadire la sua posizione in merito alla ripresa del campionato in una diretta Instagram con Pierluigi Pardo. “Bisogna ripartire, nel calcio così come in tutti i settori. Non possiamo restare fermi. Mi sono commosso perché sono andato a correre: ho visto la vita che in qualche modo iniziava di nuovo, con tanti bambini nel parco. Il calcio non è roba da “fighetti ricchi”. E’ un mondo che muove interessi economici importanti per tutto il paese e anche la passione”.