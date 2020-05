Roma, striscioni degli ultras contro la dirigenza: “Pallotta go home!” [FOTO]

Nel tardo pomeriggio, davanti la sede del club all’Eur, sono apparsi due striscioni molto duri firmati dal gruppo “Roma”, uno dei principali della curva Sud. Nel mirino dei contestatori la dirigenza giallorossa, colpevole secondo i tifosi di vendere i gioielli della squadra da diversi anni. A Pallotta, Baldissoni e Baldini, è chiesto di non cedere giocatori: “La Roma non si risana con le cessioni”, dice uno degli striscioni. Nell’altro si intima al presidente di lasciare la società: “Se non sei in grado di tutelare i nostri campioni…vai fuori dai c*****ni. Pallotta go home!“. In basso uno scatto.