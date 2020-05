Sergio Ramos, Chiellini e le bufale del web: “Sappiamo tutti come la Juve vince in Italia…”

L’autobiografia di Chiellini ha scatenato il putiferio. Sin dalle prime anticipazioni, con le polemiche su Felipe Melo e Balotelli, non si è fatto che parlare di questo. Altro passaggio che ha fatto discutere, poi, quello su Sergio Ramos relativo al fallo nei confronti di Salah nella finale di Champions League del 2018.

Proprio questo episodio ha anche scatenato l’ironia social degli utenti, tanto da mettere in moto il famoso circuito delle fake news. Circola infatti uno screenshot di presunte dichiarazioni di Sergio Ramos che avrebbe risposto allo stesso Chiellini. Parole, ovviamente, inventate, frutto della fantasia. “Forse gli dà fastidio che ho giocato in un club storico”, si legge nella dichiarazione falsa. “Lo sappiamo tutti come vince la Juve in Italia, non servo io a spiegarvelo”.

Insomma, nel calderone social misto tra ironia e rabbia, si inserisce anche il contorno delle fake news. Non manca proprio nulla…