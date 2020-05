Serie A, rimandati gli allenamenti di squadra: niente linee guida dal Cts [DETTAGLI]

Il Comitato tecnico-scientifico non ha ancora validato il documento del Ministero dello sport e quindi le compagini di Serie A non potranno cominciare la fase degli allenamenti di squadra. Niente linee guida, quindi, anche se dovrebbero arrivare nella giornata di domani. Il protocollo sarà comunque molto rigido: divieto di assembramento, rispetto del distanziamento di due metri fra un calciatore e l’altro, esercizi a piccoli gruppi. Nel pomeriggio si è discusso delle modifiche al protocollo.

Lega e FIGC invieranno nelle prossime ore al Ministro dello sport, Vincenzo Spadafora la richiesta di poter cominciare gli allenamenti a regime, senza limitazioni, garantendo un maggiore monitoraggio con test sierologici e tamponi. La proposta dovrà essere in ogni caso validata dal Cts. Fra 3-4 giorni si dovrebbero avere risposte in tal senso. Soltanto fra una decina di giorni, in base alla curva epidemiologica, potrà essere affrontato il discorso relativo alla quarantena automatica per la squadra in caso di positività di un membro. Sembra essere questo il vero nocciolo della questione in vista della ripresa del campionato.