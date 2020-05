Serie C, Ghirelli: “Con Gravina siamo pronti alla riforma dei campionati”

“L’auspicio è di lavorare con il governo e il ministro Spadafora ad interventi strutturali per rimettere in moto la nostra economia e per non lasciare indietro le categorie più fragili e deboli. Il nostro calcio di territorio è unicamente per loro. Inoltre con il Presidente Gravina siamo pronti, oggi e non domani, a lavorare per la riforma dei campionati. Renderemo noti presto i dati di come la pensano i sessanta presidenti di serie C in merito e si scoprirà la cultura di chi ragiona a sistema, rispetto a chi guarda la riforma da un buco della serratura per soli scopi personali”. Sono le parole del presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, su una nota pubblicata sul sito ufficiale.