“Si avvicinò e mi diede uno schiaffo, poi mi disse di non farlo mai più”: van Persie e l’aneddoto su van Gaal

Mondiali 2014, quarti di finale. Si gioca Olanda-Costa Rica. Gara ai supplementari, calciatori stanchi. Particolarmente provato Robin van Persie che accusa crampi. Il ct olandese Louis van Gaal lo vuole sostituire, ma l’attaccante si rifiuta e rimane in campo. La partita non si sblocca e si va ai calci di rigore. I due hanno un confronto, raccontato da van Persie nella nuova autobiografia di van Gaal ‘LVG – The manager and the total person‘: “Quando la partita era finita e ci stavamo raccogliendo vicino la linea di fondo, si avvicinò e mi colpì improvvisamente. Bang! Una grossa mano aperta. Mi colpì e mi disse arrabbiato: ‘Non farmi mai più una cosa del genere‘. L’ho guardato totalmente confuso. ‘Ora concentrati e assicurati di mettere la palla in rete dal dischetto'”. Buon per van Persie che il suo penalty finirà in rete e l’Olanda avrà la meglio grazie anche alle parate di Krul, fatto entrare proprio per la lotteria dei rigori.