Torino-Cagliari, che affari: in 3 possono cambiare maglia

E’ sempre più caldo il calciomercato, nonostante l’attenzione sia rivolta principalmente alla ripresa del campionato. In stagione si è messo in grande evidenza Joao Pedro, l’attaccante del Cagliari si è rivelato anche come un grande finalizzatore, le qualità dal punto di vista tecnico non sono state mai in discussione. Il brasiliano è finito nel mirino dei maggiori club, su tutti il Torino del nuovo direttore sportivo Vagnati.

Secondo quanto riporta ‘TuttoSport’ per convincere il Cagliari a cedere, il club granata sarebbe disposto a inserire nella trattativa due attaccanti della squadra granata: Simone Zaza e Simone Edera. In corso valutazioni per il club sardo che potrebbe pensarci seriamente.