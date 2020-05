Calciomercato Atalanta, un ex centrocampista si propone per il ritorno

Fernando Tissone ha trascorso alcune buone esperienze in Italia, soprattutto con la maglia dell’Atalanta ha regalato soddisfazioni ai tifosi nerazzurri. Nella video diretta di CalcioAtalanta.it, ha svelato un sogno: “Quando ero all’Atalanta, contro il Milan dei campioni di mister Ancelotti, ne abbiamo vinte tante di gare, nel gennaio del 2008 ho segnato anche il gol decisivo del 2-1, peccato solo che non ci fossero i tifosi”.

“Io jolly offensivo come Pasalic? Lui è più giovane,ma anche io ho giocato sia sulla trequarti che sull’esterno che al centro. Nell’Atalanta posso adattarmi e giocare in qualsiasi ruolo tra quello del Papu, di de Roon, Freuler e Pasalic. Io da sempre voglio tornare all’Atalanta, ma non posso decidere da solo. Se fosse per me tornerei subito. Pià sta lavorando per me in Italia e sta chiacchierando con alcune squadre di Serie A e Serie B, ma con il Covid è difficile fare mercato, so che ha parlato con qualche club, non so se anche con l’Atalanta, ma so che ci sono situazioni importanti, e se arrivasse la chiamata di Bergamo sarei ancora più felice”.