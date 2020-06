Atalanta, Gasperini risponde per le rime al Valencia

Il tecnico dell’Atalanta Gasperini è finito nella bufera dopo alcune dichiarazioni sulla positività al Coronavirus. L’allenatore è stato giudicato ‘irresponsabile’ dal Valencia, adesso ha deciso di rispondere per le rime. “Si tratta di una polemica molto offensiva. Io ho rispettato tutti i protocolli, sono stato in quarantena come tutti e l’ho fatto fino alla ripresa degli allenamenti”, ha ammesso in esclusiva a Sky Sport. “Non abbiamo mai fatto i tamponi, quando abbiamo fatto i test sierologici a maggio ho scoperto di aver avuto il virus. Tornando indietro penso che il periodo dove ho avuto dei malesseri sia stato quello, ma non ho mai avuto febbre o problemi polmonari”.

“Quando sono partito da Bergamo stavo bene, il problema l’ho avuto un po’ la sera e il giorno dopo a Zingonia. Suppongo sia stato quello, deduco dai test sierologici che il periodo sia stato quello. Questa è una polemica offensiva e brutta”.