Bologna, ufficiale: Mihajlovic ha prolungato fino al 2023

“Il Bologna Fc 1909 comunica di aver raggiunto l’accordo con Sinisa Mihajlovic per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2023“. Con questa brevissima nota sul proprio sito ufficiale, il Bologna comunica la prosecuzione dell’avventura con il proprio tecnico, Sinisa Mihajlovic, che ha prolungato il contratto fino al 2023. Una bella storia, quella tra il serbo e i felsinei, ripresa un anno e mezza fa (nel 2008-2009 la sua prima esperienza in panchina fu proprio in Emilia) con una splendida salvezza in rimonta. Poi la scoperta della malattia circa un anno fa e la lotta per ritornare piano piano a vivere, lui che ha sempre combattuto da grande guerriero.