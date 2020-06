Borussia Dortmund, Haaland segna e Favre si infortuna: l’allenatore va KO per l’esultanza [FOTO]

Il gol di Erling-Braut Haaland ha regalato i tre punti al Borussia Dortmund, all’ultimo respiro della gara contro il Fortuna Dusseldorf. A farne le spese è stato l’allenatore Lucien Favre, allenatore di gialloneri, che per l’esultanza si è infortunato. Esultanza incontenibile e problema al polpaccio per il tecnico svizzero, che ha subito accusato un dolore dietro la gamba per la corsa sfrenata. Gioia e sofferenza immortalati nella FOTO in basso.

Quand Lucien Favre se claque en célébrant le but d’Haaland 😅 pic.twitter.com/y4U09ayuAi — RT FOOT ACTU (@_rtgang_) June 13, 2020