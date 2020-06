Calciomercato Cagliari, l’agente di Joao Pedro: “confermo, c’è anche il Torino”

Joao Pedro si è messo in grande mostra con la maglia del Cagliari, stagione veramente importante per l’attaccante anche dal punto di vista realizzativo. Il brasiliano è finito nel mirino di club in Italia e all’estero, la conferma è arrivata direttamente dall’agente dell’attaccante del Cagliari, Marco Piccioli come riporta centotrentuno.com.

“Ancora non abbiamo detto sì a nessuno. E ci mancherebbe, c’è da concentrarsi sul campionato e su un mercato che sarà lungo. Naturale che sul ragazzo ci sia molto interesse. Ci sono state diverse chiamate e tra queste anche quella del Torino, ma al momento non c’è niente di definitivo. Posso dire che Joao ha attirato l’interesse non solo di club italiani ma anche stranieri di un certo spessore”. Il club granata potrebbe inserire nella trattativa il cartellino di Simone Zaza.