Cessione Roma, DaGrosa conferma: “Abbiamo esaminato il club, ma non siamo gli unici”

Cessione Roma – Dopo le indiscrezioni di ieri, arriva anche la conferma ufficiale del diretto interessato. Joseph DaGrosa non nasconde di essere interessato alla società giallorossa. Queste le sue parole a offthepitch.com: “Posso confermare che l’AS Roma è uno dei numerosi club che abbiamo esaminato in maniera molto preliminare. Penso che forse il nostro coinvolgimento sia stato esagerato dalla stampa italiana. Sono sicuro che Pallotta ha molte opzioni e siamo solo una di quelle che sta prendendo in considerazione”.